هزة أرضية بقوة 1.2 درجة تضرب فرنسا

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.2 درجة على مقياس ريختر، فرنسا، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الهزة الأرضية، موضحا أن البؤة وقعت على مسافة 53 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ميلوز شمال شرق فرنسا، وعلى مسافة 14 كيلومترا بين بين الجنوب والجنوب الشرقي من بلدية أودينكور شرق فرنسا.