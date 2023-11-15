ورش تدريبية في أسوان للتصدي لمخاطر البلاستيك

أطلق الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة مجموعة من الورش التدريبية بهدف توعية الجمهور بالمبادرة الوطنية للتصدي للتلوث البلاستيكي.

من جانبه أشار الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، في بيان صحفي، إلى أن ورشات العمل أُقيمت في مدرسة بنات النيل بإدفو، وحضرها الدكتورة ناهد طه حسين، عضو الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان.

الورش التدريبية تناولت تأثير البلاستيك على الصحة والمجتمع

و تناولت الورشات تأثير البلاستيك القابل للتصرف مرة واحدة على الصحة والمجتمع، وأهمية التخلص الآمن منه والانتقال إلى بدائل آمنة، خاصة في تخزين وتداول الأغذية.

جهود واسعة لتنفيذ المبادرة في المحافظة

أضاف الدكتور أبو كنيز أن المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك» تُنفذ حاليًا من خلال حملة واسعة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء محافظة أسوان، مؤكدا أن الحملة حققت قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من الفئات المستهدفة.

وأُطلقت مؤخرًا حملة توعية في معهد الرتاج الابتدائي الأزهري بأسوان، بالتعاون مع منطقة أسوان الأزهرية، للتركيز على المبادرة الوطنية للتصدي لأخطار استخدام البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.

وأكد رئيس الاتحاد النوعي للبيئة أهمية التعاون مع منطقة أسوان الأزهرية، سواء في المعاهد أو مناطق الوعظ، وأشاد بجودة التعاون الذي تمتع به الطرفان.

وأعرب عن ارتياحه للتفهم الكبير الذي تظهره منطقة أسوان الأزهرية للمبادرة وللأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها البلاستيك ذو الاستخدام الواحد على الصحة والبيئة.

وأضاف أن الحملة تنتشر في محافظة أسوان بشكل شامل، حيث تغطي جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتعتمد الحملة على استخدام خطاب ديني شبابي لنشر المعلومات بطريقة فعالة للجماعات المستهدفة، وذلك بمراعاة خلفياتها الثقافية والاجتماعية.