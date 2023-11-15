وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، معرض المنسوجات والملابس، الذي يقام في مصر خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة 86 عارضا مصريًا وأفريقيًا من خبراء الصناعة وروادها، و150 مشترٍ دوليًا من مختلف العلامات التجارية العالمية بمجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وخلال جولته على هامش تفقده بمعرض Destination Africa في دورته السابعة، ناقش الوزير مع العارضين مستجدات الصناعة والأسواق الجديدة وأبرز الدول الرائدة في المجال والسياسات البيعية والتسويقية واشتراطات الأسواق الجديدة والمعايير الدولية في مجال صناعة الغزل والنسيج واحتياجات المصنعين من الغزول الرفيعة.

وأكد الوزير أنّ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام يعكس اهتمام الدولة للنهوض بهذا القطاع لما يتم ضخه من استثمارات بالمليارات في مختلف النواحي الفنية والإنشائية وغيرها.

وأشار إلى أنّ باكورة المصانع الجديدة بدأت في الإنتاج الفعلي والمتمثلة في مصنع 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ويتوالى تشغيل باقي المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنّ صناعة القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي، التي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة وسمعة متميزة للقطن المصري عالميًا.

وأضاف أن المشروع يشمل كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولًا إلى المنتجات النهائية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في أساليب البيع والتسويق.

وشدد على أنّ التطوير الجاري يدعم خطط التوسع الاستثماري للقطاع الخاص خاصة في صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمالة، فضلا عن توفير مدخلات من الغزول والأقمشة بمواصفات وجودة عالية.

وأجرى الوزير جولة في أجنحة المعرض المختلفة، وبينها جناح شركة ECH «إيجيبشين كوتون هب» التي تتولى تسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيدًا بجودة وتنوع المنتجات المعروضة، ومؤكدًا على أهمية التوسع في السوق الإفريقية.

وخلال جولته بالمعرض، التقى الوزير كبار المصنعين المحليين والمشترين الدوليين وكبرى الشركات العارضة، مؤكدًا أنّ المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز الترابط وإبرام صفقات تجارية بين مصر ودول العالم خاصة الأفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، والتعريف بالمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

يذكر أنّ المعرض يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين ويقام في الفترة من 14 حتى 15 نوفمبر بالتعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» وبمشاركة 86 عارضًا مصريًا وأفريقيًا و150 مشترٍ دوليًا من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.