رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زوجة سعيد طرابيك في الذكرى الثامنة لرحيله: «من حظي الجميل إني شوفتك»

كتب:

ضحى محمد
03:27 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سعيد طرابيك

سعيد طرابيك

يحل اليوم الذكرى الثامنة لرحيل الفنان سعيد طرابيك، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأحييت سارة طرابيك زوجة الفنان سعيد طرابيك، الذكرى الثامنة لرحيل زوجها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «الله يرحمك يا حبيبي وبغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة النهاردة الذكري الثامنة.».

وأضافت، «اقسم بالله عمرك ما غبت عن بالي لحظة سايب بصمة كبيرة في قلبي وكياني.. الجدع الشهم ابن الأصول الصادق المحترم عشقي وحبي ليك مش من فراغ برغم بفارق السن الكبير ما بينا بس عمري ما حسيت بكده وسعيدة».

سارة طرابيك تتحدث عن الراحل زوجها

وتابعت سارة طرابيك: «من حظي الجميل إني شوفتك في حياتي واتجوزنا، عشت أحلى أيام عمري معاكم الله، لو فضلت عمري كله اتكلم عنك مش هوفيك حقك كفاية حبك وتقديرك واحترامك ليا ولأهلي، سعيد في حته تانية ولي مكانة كبيرة في قلوبنا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتها.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

 

اقرأ المزيد:

أرملة سعيد طرابيك لـ"السبكي": "مش هتعرف تجيب حد في كفاءة وموهبة زوجي"

في ذكرى ميلاده.. آخر أمنيات سعيد طرابيك: "أموت وأنا راضي عن الدنيا"

أرملة سعيد طرابيك: "يوم وفاتك فقدت فيه نفسي يا أغلى حبيب"

صور.. أرملة الفنان سعيد طرابيك تهدي مقتنياته للمركز القومي للمسرح
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.