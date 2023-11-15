زوجة سعيد طرابيك في الذكرى الثامنة لرحيله: «من حظي الجميل إني شوفتك»

يحل اليوم الذكرى الثامنة لرحيل الفنان سعيد طرابيك، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأحييت سارة طرابيك زوجة الفنان سعيد طرابيك، الذكرى الثامنة لرحيل زوجها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «الله يرحمك يا حبيبي وبغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة النهاردة الذكري الثامنة.».

وأضافت، «اقسم بالله عمرك ما غبت عن بالي لحظة سايب بصمة كبيرة في قلبي وكياني.. الجدع الشهم ابن الأصول الصادق المحترم عشقي وحبي ليك مش من فراغ برغم بفارق السن الكبير ما بينا بس عمري ما حسيت بكده وسعيدة».

سارة طرابيك تتحدث عن الراحل زوجها

وتابعت سارة طرابيك: «من حظي الجميل إني شوفتك في حياتي واتجوزنا، عشت أحلى أيام عمري معاكم الله، لو فضلت عمري كله اتكلم عنك مش هوفيك حقك كفاية حبك وتقديرك واحترامك ليا ولأهلي، سعيد في حته تانية ولي مكانة كبيرة في قلوبنا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتها.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».