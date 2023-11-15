«حملة السيسي» تشكر نقابة العاملين بالصحافة على التبرع بـ100 ألف جنيه لصالح غزة

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، على تبرعها بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح الأشقاء في غزة، انطلاقاً من توجيهات المرشح بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية، خاصة مؤسسة «حياة كريمة»، لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.