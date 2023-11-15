مدير مجمع الشفاء بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بالمستشفيات

أكد محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء بغزة، محمد أبو سلمية أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بعدد من مباني المستشفى، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

انقطاع الكهرباء والمياه عن أقسام المستشفى

وتابع مدير مجمع الشفاء، في تصريحاته، بأنَّ كافة أقسام المستشفى تعاني انقطاع المياه والكهرباء.

واستطرد محمد أبو سلمية: «أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها».

مستشار الرئيس الفلسطيني يعرب عن قلقه بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، قد عبر عن قلقه الشديد بشأن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في محيط المستشفى، وذلك مع اقتحامه مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأضاف «الهباش» في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية توفر غطاءً للاحتلال لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل تنفذ عدوانًا همجيًا ووحشيًا بحق الفلسطينيين.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة جماعية من أجل اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، ولا مبررات أخلاقية أو قانونية لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي غرف العمليات في المستشفيات.