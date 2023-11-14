«التحالف الوطني»: نتمنى لكل الشركات أن تسير على خطى «المتحدة» في تغطية حرب غزة

وجّه محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا عن تغطيتها للحرب والأحداث الجارية في معبر رفح واصطفاف المساعدات والجهود الكبيرة المبذولة في إرسال المساعدات، متمنيا أن تسير كل الشركات على خطى «المتحدة».

دور التحالف الوطني في نقل المساعدات

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني يضم جمعيات كثيرة وهو موجود منذ اليوم الأول للأزمة أمام معبر رفح، لافتا إلى أنّه يتم تحديد نوعية المساعدات حسب احتياجات الجانب الفلسطيني التي يرسلها لنا الهلال الأحمر الفلسطيني، والمساعدات عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية و«بطاطين» ومواد غذائية وخيام وخلافه.

أهمية التغطية الإعلامية لـ«المتحدة»

وتابع: «الدور الأكبر والأهم الذي قدّمته الشركة المتحدة لكل المواطنين أمام معبر رفح ليس المساعدات الإنسانية فقط، بل التغطية الإعلامية والتقارير الصادقة التي نقلتها للعالم كله».