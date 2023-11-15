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صحفيون أجانب يتفقدون دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح

كتب:

منى صلاح
06:26 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ40 على التوالي

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ40 على التوالي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، بأنَّ عدداً من الصحفيين الأجانب، المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، يتفقدون حالياً ضخ المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على نفاد الشاحنات التي تحمل مساعدات مرهونة بالموافقات من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي.

فيما كانت شركة الاتصالات الفلسطينية، قد أعلنت توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات»، ما يهدد بتوقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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بقلم منى صلاح