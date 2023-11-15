رئيس البرازيل يدين «جرائم إرهابية» للاحتلال الإسرائيلي واقتحام مجمع الشفاء

أدان الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مُشبهًا عدوانه على قطاع غزة بـ«الإرهابي»، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أنَّ الرئيس البرازيلي يرى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أظهر للعالم مدى وحشيته وجرائمه الإرهابية، حين اقتحمت قواته مستشفى الشفاء بقطاع غزة، في محاولة تبرير غير مُجدية باحتماء قيادات الفضائل الفلسطينية بداخله.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على نفاد الشاحنات التي تحمل مساعدات مرهونة بالموافقات من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي.

فيما كانت شركة الاتصالات الفلسطينية، قد أعلنت توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات»، ما يهدد بتوقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة.