حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط الأسعار في الوادي الجديد

شنت لجان تابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع قطاعي التموين، وحماية المستهلك بالمحافظة، حملات لضبط الأسعار.

القضاء على جشع التجار

وقال جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن هناك لجنة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق التجارية والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك بهدف مراقبة الأسعار وتحرير المخالفات طبقًا للقانون لكل من يتلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات.

حملة لضبط الأسعار

وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن الهدف من هذه الحملة، التأكيد على المحالّ التجارية المختلفة بوضع إعلان واضح عن تسعير السلع المختلفة.

وتابع، أنه يتم ذلك بجانب تفتيش المخازن الخاصة بالمحالّ، لضمان عدم تخزين السلع بشكل غير قانوني حتى يزداد سعرها، حرصًا على توافر السلع وتسهيلًا على المواطنين وحماية لهم من الغش التجاري.

وأضاف متولي، أنه تفحص اللجنة تاريخ صلاحية السلع التجارية، مشددًا على تطبيق عقوبات صارمة في حالة كشف مخالفات، تصل إلى إغلاق المنشأة بالكامل.

تخفيضات علي السلع الأساسية بالخارجة

وأكد رئيس مركز الخارجة، على توفير كميات كافية من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بكافة منافذ الوحدات المحلية بالخارجة، وكذلك أسواق الخضروات والفاكهة، مع وجود سعي دائم لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتحرك الفوري حال ورود أي بلاغات أو شكاوى.