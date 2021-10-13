حملات تموينة لضبط الأسواق.. وتحريز 10.5 طن دواجن فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وأسفرت الحملات التي جرت خلال 24 ساعة عن تحرير 1304 قضية تموينية تضمنت ضبط نحو 10.5 أطنان من الدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. فيما يلي تفاصيل بيان «الداخلية»:

دواجن مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر

• ضبط 4,5 طن «دواجن مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها «حروق تجميد– سائل إنفصالي دموي» وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

• ضبط 3,45 طن «دواجن ومقطعاتها» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القليوبية.

• ضبط 2,5 طن «دواجن – مقطعات رومي - فيلية» بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة أسوان.

7,2 أطنان أرز أبيض- دقيق فاخر غير صالحة

• ضبط 7,2 طن «أرز أبيض – دقيق فاخر» معبأة داخل أجولة، 1200 عبوة «زيت طعام» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

• ضبط 7,5 طن «مخللات» معبأة داخل براميل بدون بيانات «مجهولة المصدر» بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

• ضبط 672250 «قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

• ضبط 1,66 طن «سكر تموينى» مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

الاستيلاء على دعم 90 بطاقة تموينية

• ضبط 90 بطاقة تموينية «خاصة بالمواطنين» تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي، وضبط 2376 «عبوة زيت تمويني» تم تجميعها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية بمحافظة أسوان.

• ضبط 13,53 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص»بمحافظة الدقهلية.

30 ألف لتر«سولار» بالسوق السوداء

• ضبط 30 ألف لتر«سولار» تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن طلمبة رصيف «بدون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.