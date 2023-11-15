وزير فلسطيني: كميات الوقود المخصصة للاتصالات في غزة بدأت بالنفاد

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إن كميات الوقود المخصصة للاتصالات بدأت بالنفاد، وبالتالي يتم فقدان عناصر أساسية بشكبة الاتصالات كل يوم، مشيراً إلى أن المولدات الرئيسية التي تغذي المحطات في حي «الشيخ رضوان» توقفت صباح اليوم الأربعاء، بسبب نفاد الوقود، موضحاً أن خدمات الاتصالات مازالت تعمل، إذ تعتمد على البطاريات المخزنة.

المؤسسات الأممية عاجزة أمام الوضع بغزة

وأضاف «سدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، أن القدرة التشغيلية للبطاريات سالفة الذكر لا تتعدى 24 ساعة، لذلك سوف تنقطع الاتصالات في أي لحظة، مشيرا إلى أن المؤسسات الأممية عاجزة وما نراها من تصرفات حول الوضع في غزة أمر غير مسبوق.

وتابع: «نرى الأمم المتحدة تتصرف كالأسود في أماكن وأزمات أخرى، ولكن مع الأزمة في غزة عاجرة وهذا أمر مخذي، وسيسجل التاريخ وصمة عار عل كل من يعمل في تلك المؤسسات ويقودها، لم يشهد التاريخ تصريحات مثل التي تحدث الآن»، موضحاً أن المصطلحات المستخدمة من قبل كل المؤسسات والدول لوصف الأوضع في غزة لا توصف المشهد، فكل المصطلحات القديمة لا تصلح في توصيف في ما يجري.