رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأمم المتحدة: مستشفيات غزة ليست ساحة قتال.. ويجب حماية الأطفال الخدج والمرضى

كتب:

منتصر سليمان
11:00 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

ذكرت الأمم المتحدة أنّ المستشفيات ليست ساحة قتال ويجب حماية الأطفال الخدج والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل. 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: «نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، واقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

اقرأ المزيد:

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

«الخارجية الأردنية» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة

«الخارجية الكازاخية»: خروج 92 مواطنا وأسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح

«الخارجية الفلسطينية»: اقتحام مجمع الشفاء في غزة «انتهاك صارخ» للقانون الدولي

وزيرة الخارجية الكندية تنتقد نقص الوقود في قطاع غزة
بقلم منتصر سليمان