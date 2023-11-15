الأمم المتحدة: مستشفيات غزة ليست ساحة قتال.. ويجب حماية الأطفال الخدج والمرضى

ذكرت الأمم المتحدة أنّ المستشفيات ليست ساحة قتال ويجب حماية الأطفال الخدج والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: «نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، واقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.