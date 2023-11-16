بث مباشر.. البابا يرسم كهنة جدد على القاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر

بدأ القداس الإلهي في دير الأنبا بيشوي، والذي يترأسه البابا تواضروس لرسامة كهنة جدد على القاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر، بهدف نمو الخدمة الروحية في إيبارشيبات الكرازة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد القى، مساء أمس، عظة على الكهنة الجدد المقرر رسامته اليوم ، متناولاً جزءًا من الأصحاح الرابع من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والأعداد (1-3)، مشيرا إلى أنّ هذا الإصحاح «هو درة رسالة أفسس»؛ لأنّه يشرح المنهج التعليمي للسلوك المسيحي وحياة التلمذة، وذلك كإرشاد للخدام المرشحين للكهنوت وستتم سيامتهم في صباح اليوم.

وشرح قداسة البابا حياة التلمذة وأنها تشمل 3 معان مشتركة، وهي:

1- التلمذة هي حياة المسيح: فهي حياة تحياها متشبهًا بالسيد المسيح.

2- التلمذة هي حب: فهي حب للأمر الذي ستتلمذ عليه، سواء شخص أو كتاب يبني الكيان الروحي.

3- التلمذة هي حكمة: فيجب أن يتعلم الإنسان الحكمة من الشخص الذي يتتلمذ عليه، سواء في الكلام أو في السلوك.

وأوصى قداسته أن يطلبوا الحكمة من الله في كل يوم، ومشيراً إلى أن التلمذة هي بداية في حياة الإنسان لا تنتهي، وهي محور المسيحية في الخدمة والرهبنة، وتتطلب الطاعة لمَن تتم التلمذة.