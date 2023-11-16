محافظ جنوب سيناء يصدق على 46 قرار تصالح جديد في شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد 46 قرار تصالح على مخالفات البناء «نموذج رقم 10» لأهالي مدينة شرم الشيخ، بعد عرض اللواء رماح هاشم رئيس المدينة.

الشروط والمستندات المطلوبة للتصالح

وقالت محافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، إن حالات تصالح على مخالفات البناء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 320 قرارًا.

فودة: ضرورة استكمال التصديق على باقي القرارات

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.