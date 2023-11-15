بعد إصدار قانون جديد.. الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة صباح اليوم على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدئي وبعد إصدار ذلك القانون، فإن هناك عددا من المستندات والأوراق المطلوبة، للتصالح في مخالفات البناء.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الأوراق المطلوبة للتصالح.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

شهادة من الحي

- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

- محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.

- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.

- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك.

- تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.

- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.