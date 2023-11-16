محافظ أسيوط: استلام 491 مدرسة من مبادرة حياة كريمة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب، التي بنيت حديثًا ضمن خطة التوسع في إنشاء المدارس وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول.

رافقه خلال الجولة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

تفقد الدراسة في مدرسة التجاريين الرسمية

بدأت الجولة بتفقد محافظ أسيوط لمدرسة التجاريين الرسمية لغات التي تم إنشاؤها مؤخرًا بتكلفة 14 مليون جنيه على مساحة 4387 متر وتضم 56 فصلاً دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك في إطار سعي المحافظة لبناء مدارس جديدة لتخفيض الكثافات الطلابية في الفصول.

كان في استقبال المحافظ تلاميذ المدرسة رافعين أعلام مصر مرددين النشيد الوطني وتم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال التي لاقت استحسان الجميع.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية وحرص على ترديد النشيد الوطني مع الأطفال في كل فصل يتم تفقده تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من التلاميذ موجهًا المعلمين بزرع حب الوطن لدى التلاميذ وقيم الولاء والانتماء فضلا عن شرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية ليعلم الأطفال منذ صغرهم حجم الانجازات التي تقدمها الدولة كما تفقد ملاعب المدرسة ووجه بتكثيف المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال التشجير وزرع الأشجار المثمرة لخلق مساحات خضراء كمتنفس للتلاميذ والمعلمين.

استعراض إنجازات الدولة

كما استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - أبرز وأهم إنجازات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في قطاع التعليم مؤكدًا أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوقًا لافتًا إلى أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل بإعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة.

جودة العملية التعليمية

وأوضح المحافظ أن قطاع التعليم بأسيوط حظى بنصيب كبير من الاهتمام وهذا الأمر ظهر جليًا خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصلًا دراسيًا بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.

وأشاد محافظ أسيوط بحجم الإنجازات التي تحققت في قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة في عهد فخامة الرئيس السيسي الذى أعطى أولوية خاصة لمحافظات الصعيد لتعويضها عن سنوات التهميش وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وذلك بمتابعة مستمرة ودعم من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشاد بدور الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيادة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة والجهود المبذولة في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية لمواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي واحدة من المشكلات التي واجهت الدولة خلال السنوات السابقة وتغلبت عليها ببناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة بالفعل حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجاً ذات الكثافات الطلابية العالية وأصبح شعار «التعليم أولا» الذي رفعته القيادة السياسية واقعًا ملموسًا من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة.

وأكد أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في إعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى الاستمرار في توسعة وإحلال وتجديد المدارس القديمة بإعادة إنشاء مباني جديدة بها عدد فصول أكبر لتخفيض كثافة أعداد الطلاب، مشددًا على أن هذا هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم لأبنائها خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى إنه في إطار حل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال «kg1» بالمدارس هذا العام 2023/2024 تم فتح من 67 قاعة جديدة بالمدارس تتضمن 45 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و22 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو لاستيعاب التلاميذ الجدد ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.