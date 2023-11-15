محافظ أسيوط يتابع المشروعات التنموية في مركز أبنوب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة أسيوط بمركز أبنوب.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير بعض المناطق غير المخططة ضمن مشروع «بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)»، الذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المشروعات تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية، بما يتماشى مع خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استعراض ما تم تنفيذه من إجراءات لتنفيذ المشروعات

تم خلال الاجتماع استعراض مسئولي صندوق التنمية الحضارية وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروعات بمركز أبنوب والموقف التنفيذي من الرسومات والتصميمات الخاصة بتلك المشروعات وما سيتم تنفيذه من مراحل العمل خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة بعض المقترحات لتنفيذ مزيد من المشروعات وتمويلها في القطاعات المختلفة كـ (التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة والحفاظ على البيئة والتدريب والتوعية للمرأة، وغيرها).

دفع وتيرة العمل لبدء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع

كما استعرض المحافظ، المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة دفع وتيرة العمل لبدء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لتلك المشروعات، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في تلك المناطق غير المخططة، بتوفير الخدمات والبنية الأساسية الضرورية بها وخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل لقاطني هذه المناطق وفقًا للخطة الزمنية المقررة التي تستهدف الانتهاء من تلك المشروعات وبدء تشغيلها قبل نهاية سبتمبر 2024.

تنفيذ 5 عقود اتفاقات بتمويل 92 مليون جنيه

من جانبه، أوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات إنه تم تنفيذ 5 عقود اتفاقات أطر عمل بتمويل يصل إلى 92 مليون جنيه تقريبًا لـ (إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإجمالي طول 40 كيلومتر، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بإجمالي طول 20 كيلومتر، وتأهيل الترع بإجمالي طول 25 كم وترميم وصيانة 4 مدارس، وترميم وصيانة 2 وحدة صحية، ورصف طرق بالأسفلت بإجمالي 2.2 كيلومتر، وتأهيل الشوارع الصغيرة بالإنترلوك بإجمالي مسطح 38.7 متر مربع، ليصل إجمالي المستفيدين 424 ألف مواطن).

وتابع بأنه تم تنفيذ 41 مشروعا بالتعاون مع الجميعات الأهلية لتحقيق 743 ألف فرص عمل للعمالة غير المنتظمة، في مجالات العناية بصحة الأم والطفل والنظافة البيئية والتعليم ورياض الأطفال بتمويل يصل إلى 39.5 مليون جنيه بالإضافة إلى توقيع عقد لـ 11 مشروع يتم تنفيذهم لتدريب 2483 شاب وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية بتمويل 21 مليون جنيه وتدريب 1804شاب وفتاة تدريبات فنية متنوعة وتوظيف 1129 شاب وفتاة.

من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم المستمر الذي يلقونه من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ومتابعته المستمرة وجهوده في تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات على أرض المحافظة وفقًا للخطة الموضوعة.