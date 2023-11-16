2.7 مليار جنيه إيرادات فنادق مجموعة طلعت مصطفى خلال 9 شهور بنسبة نمو 80.5%

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وأظهرت تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 93.14 مليار جنيه مما يعد رقم تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 60.66 ميار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 21 مليار جنيه بنسبة نمو 189% بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 32.47 مليار جنيه، والتي يستحق للمجموعة عن تلك المبيعات عمولات بيعية تقابل المصروفات العمومية والإدارية، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التي تضعها الإدارة، والتي يتم تصميمها بعناية فائقة، وكذلك تبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تؤدي إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

وقال التقرير، إن رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 123 مليار جنيه في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 70 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 76%، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسيتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمس سنوات المقبلة دون أي تأخيرات في التسليم، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع وأية وفورات مستقبلية في تكلفة مواد البناء، وسيتم تمويل الإنفاق بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر رؤية واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبالنسبة للأداء المالي، حقت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات إجمالية 18.41 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقارنة بمبلغ 13.91 ميار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 32%، وبلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حوالي 13.52 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 10.67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 27%، وبلغ إجمالي إيرادات فنادق المجموعة "فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي" حوالي 2.67 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.48 مليار جنيه بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة نمو 80.5%.

وقالت المجموعة، إن الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حققت إيرادات بلغت 2.21 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بمبلغ 1.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 26%.

وبالنسبة للأرباح، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مجمل ربح بلغ 5.59 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بمبلغ 4.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 2.69 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بمبلغ 1.96 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 37%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) 228.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بحوالي 217.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي الأصول، وفقًا للقوائم المالية المجمعة في 30 سبتمبر عام 2023 مبلغ 197.7 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها حوالي 18.4 مليار جنيه.