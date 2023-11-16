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«الاتحاد»: منح المرشحين الرئاسيين 100 دقيقة إعلانية من «المتحدة» يدعم الديمقراطية

كتب:

عمرو صالح
12:42 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

رحب النائب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقية إعلانية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن حيادية المؤسسة، ووفاءً بتعهداتها السابقة بالوقوف على مسافرة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن القرار يمنح الفرصة للمرشحين لطرح أنفسهم وبرامجهم الانتخابية على المواطنين، كما يمنح المواطنين فرصة أكبر للتعرف على مرشحيهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، ما يدعم عملية الانتخابية والديمقراطية التي تعود بالنفع على الوطن.

مستقبل سياسي أكثر انفتاحا

وأضاف أن قرار «المتحدة» بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية، مكمل للمساحة التي وفرتها الشركة لجميع المرشحين، لعرض برامجهم من خلال النوافذ الإعلامية التي تمتلكها.

وقال رئيس حزب الاتحاد إن الحالة الديمقراطية التي نعيشها حاليًا ثرية للغاية، وتعبر عن مستقبل سياسي أكثر انفتاحًا، ومجال عام مفتوح أمام الجميع للتعبير عن تصوراتهم وتوجهاتهم بمختلف أيدلوجياتهم.

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