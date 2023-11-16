حملة حازم عمر: قرار الشركة المتحدة «وطني» مشجع للمنافسة وموفر للتكلفة

أعرب اللواء زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري عن خالص تقديره وشكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها للعملية الانتخابية بمنح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانية.

تعليق حملة المرشح الرئاسي حازم عمر على مبادرة المتحدة

وقال زاهر الشقنقيري خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بدورها الإعلامي ووجبها الوطني المنوط بها تجاه العملية الانتخابية وإن خطواتها بمنح المرشحين الرئاسيين فترة إعلانية متساوية أكد على حيادتها الإعلامية تجاه المارثون الرئاسي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم حملة حازم عمر: «قرار المتحدة بأن تكون الفترة الإعلامية الممنوحة للمرشحين متساوية سيخلق أجواء تنافسية جيدة بين المرشحين وذلك بإعتبار أن الناخب سيشاهد إعلانات المرشحين بوقت متساو».

إشادة بقرار المتحدة

واختتم زاهر الشقنقيري حديثه مشيدا بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلا: «قرار عظيم وسيساعد في خفض التكلفة المادية لجميع الحملات الانتخابية».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت منذ قليل عن تخصيص 100 دقيقة إعلانية تبث عبر شاشاتها لكل من المرشحين الرئاسيين دون أي مقابل مادي وذلك في إطار العمل بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة الانتخابية.