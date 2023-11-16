مسؤول أمريكي سابق: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.. ولا يمكن انتقادها

قال جوش بول، أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت «جرائم حرب في غزة».

وعبر جوش، عن استيائه الشديد في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، لعدم توجيه الانتقاد إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها إسرائيل في العدوان الحالي.

جوش: انتقاد إسرائيل محظور في السياسة الأمريكية

وأكد جوش بول، أنّ انتقاد دولة الاحتلال يعد موضوع محظور في السياسة الأمريكية، عموما وفي الكونجرس على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر يثني المسؤولين السياسيين الأمريكيين الحاليين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ.

يذكر أنّ جوش قدّم استقالته الشهر الماضي، وشغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.