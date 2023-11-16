مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لم تكتشف أنفاقا تحت المستشفيات في غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتشف شيئا بعد ادعاءاته بوجود أسلحة وأنفاق في مستشفيات غزة.

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل كيان إجرامي وعدواني

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، إسرائيل تحاول تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، بعدوانها على غزة، وأن إسرائيل كيان إجرامي وعدواني، والولايات المتحدة توفر لها غطاء لتنفيذ جرائمها في غزة.

وتابع: «الولايات المتحدة توفر دعما غير محدود للاحتلال حتى تظل إسرائيل في مأمن من المساءلة القانونية».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.