جامعة أسيوط: فتح باب التقديم لمسابقة إنتاج فيديوهات.. وجوائز مالية للفائزين

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، بدء التقديم في مسابقة «معًا»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم للعالي والبحث العلمي، وذلك لإنتاج فيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة؛ لترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

خلق روح تنافسية بين الطلاب

وأوضحت جامعة أسيوط في بيان لها، أنّ المسابقة تهدف إلى خلق روح تنافسية بين الطلاب، وتشجعهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، وترسخ القيم الأصيلة، ونشر ثقافة التسامح والسلام الاجتماعى داخل المجتمع، فضلاً عن دعم روح الولاء والانتماء للوطن، ومواجهة الأفكار غير السوية.

وتأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

دعم قيم المواطنة

ويشترط في الفيديوهات المقدمة، أن يقوم الطالب بعمل فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة من وحي خياله؛ بحيث لا يشتمل على مقاطع مقتبسة من الإنترنت، إلى جانب أنّ تشتمل الفيديوهات على موضوعات هادفة لتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والتعايش وآداب الحوار مع الآخرين.

جدير بالذكر، أنّ آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري، على أنّ تسلم إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب، وستعلن النتائج الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، وتُوزع جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى، على أنّ يحصل المركز الأول على مبلغ قدره 5000 جنيه، والمركز الثاني 4500 جنيه، والمركز الثالث 4000 جنيه، والمركز الرابع 3500 جنيه، والمركز الخامس 3000 جنيه، والمركز السادس 2500 جنيه، والمركز السابع 2000 جنيه، والمركز الثامن 1500 جنيه ، والمركزان التاسع والعاشر على 1000 جنيه، وتسلم الفيديوهات الفائزة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات.