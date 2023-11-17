تفاصيل خطة برنامج الطروحات الحكومية.. 35 شركة بينها «المصرية للاتصالات»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدة إجراءات، ومن أهمها إعداد تصور محدث للبرنامج، وإدراج شركات الخدمة الوطنية، مع وضع جدول زمني واضح.

تنفيذ برنامج للتخارج يتضمن 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024

ولفت المركز في كتيب أصدره للرد على أبرز استفسارات المستثمرين، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج للتخارج يتضمن 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، لافتا إلى أنه في فبراير 2023 حُددت 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي في الفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات كما هو موضح.

الشركات المخطط طرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كلاهما

1- بنك القاهرة.

2- بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

3- الأمل الشريف للبلاستيك.

4- دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

5- الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبوني بروبلين سيناء.

6- شركة البويات والصناعة الكيماوية «باكين».

7- شركة مصر لتكنولوجيا النجارة .

8- شركة الحفر للبترول .

9- شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي ( ايلاب) .

10 - شركة مصر لتأمينات الحياة .

11- شركة الصالحية للاستثمار والتنمية .

12- شركة المستقبل للتنمية العمرانية .

13- شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته.

14- شركة حلوان للأسمدة .

15- البنك العربي الإفريقي الدولي.

16- الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام .

17- المعادي للتنمية والتعمير .

18- مصر للتأمين .

19- النصر للتعدين .

20- النصر للإسكان والتعمير .

21- المصرية للسبائك الحديدية.

22- مصر لأعمال الأسمن المسلح.

23- سيناء للمنجنيز.

24- تنمية الصناعات الكيماوية سيد.

25- مصر للمستحضرات الطبية .

26- الرباط للانوار السفن .

27- محطة توليد الرياح بزيت الجبل .

28- محطة توليد الرياح بالزعفرانة.

29- محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

30- صافي لتعبئة المياه.

31- الشركة الوطنية للمنتجات البترولية.

32- المصرف المتحد

33- شركة الشرقية للدخان.

34- العز الدخيلة للصلب

35- المصرية للاتصالات.