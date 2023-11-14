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ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

كتب:

وليد عبد السلام
10:50 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفع مؤشر البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، حيث صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 24043 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29120 نقطة.

ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وبحسب بيانات البورصة فإنّ مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي ارتفع  بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 10225 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4821 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 7064 نقطة.

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بقلم وليد عبد السلام