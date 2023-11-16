محافظ أسيوط: نعمل على رفع وعي المواطنين بالقضية السكانية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة مهتمة بالقضايا السكانية والمجتمعية وهو ما يظهر جليًا في العمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأشار في بيان إلى تقديم لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة والندوات لمواجهة الزيادة السكانية غير المبررة، وسبل خفض معدلات النمو السكاني والعمل على رفع وعي المواطنين بتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أكثر من 400 رائدة ريفية بمراكز «ديروط ومنفلوط والبداري» التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومنى عبدالرحيم مدير إدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي وفريق عمل الإدارة «إنصاف إسحاق، ميرفت جرجس، إلهام محمد» ولفيف من الرائدات الريفيات.

دور الرائدات الريفيات

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمات الترحيب بالحضور تلاها كلمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي أكد خلالها أهمية الدور الحيوي المنوط بالرائدات الريفيات تنفيذه والذي يصل عددهم بمديرية التضامن الاجتماعي حوالي 1400 رائدة ريفية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، خاصة مع الرائدات الريفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان الذي يصل عددهم 538 رائدة ريفية، فضلاً عن الميسرات التابعات للمجلس القومى للمرأة بالمحافظة لافتاً إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني وتنفيذ برامج طرق الأبواب والتعامل المباشر مع المواطنين عامة والمرأة بصفة خاصة، ويساهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة، وتحقيق نتائج أفضل في تنمية المجتمع على كافة المستويات، مشيراً إلى ضرورة رفع وتنمية قدرات الرائدات الريفيات لحثهم على المشاركة الايجابية وبذل المزيد من الجهد في هذا الشأن لحل المشكلات المجتمعية المختلفة.

الوعي الديني

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها «منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومكتبة مصر العامة ومديرية الزراعة ووحدة السكان ومنظمات المجتمع المدني»، وذلك لتحقيق أكبر استفادة وتحقيق مردود ايجابي والارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر بالعمل على الاكتشاف المبكر للاعاقة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والزيادة السكانية وختان الإناث وزواج الأطفال والنظافة والصحة العامة والمواطنة، وصحة المرأة والتربية الإيجابية والتمكين الاقتصادي ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية كـ(زواج الأطفال، والتسرب من التعليم ، والعزوة ، وانجاب الذكور، ...) وغيرها من السلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة.

كما ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع الرائدات الريفيات واستمع لهن وحثهن على بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن وقد حرصن على إلتقاط صور تذكارية مع المحافظ وبعض مسئولي الجهاز التنفيذي المشاركين في اللقاء.