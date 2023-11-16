انعقاد النسخة الثانية من منتدى شباب سند الدلتا في طنطا السبت المقبل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، تنظيم منتدى شباب سند الدلتا، في نسخته الثانية، يوم السبت المقبل، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وإشراف الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب.

تخصصات مختلفة

وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المنتدى يتخلله مجموعة من ورش العمل والجلسات مع متخصصين في مجالات مختلفة وخاصة التمكين الاقتصادي للشباب وذلك يوم السبت الموافق 18 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة طنطا الساعة 1 ظهراً بحضور أعضاء كيان شباب سند الدلتا والشباب المشاركين من خلال اللينك.

جلسات المنتدى

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ان المشاركة في المنتدى تتمثل في 7 أنواع، وأبرز أنواع المشاركة هي:

أولا- المشاركة كعضو مشارك بالمنتدى، ومتدرب لحضور الجلسات التثقيفية أوفلاين وأونلاين، ويتم تقسيم المتدربين بالبرنامج إلى 3 أنواع داخل نموذج المحاكاة بالجلسات الحوارية

- ممثل عن الجهات التنفيذية بالمحافظة «وكلاء الوزارات - المحافظ».

- ممثل عن شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والكيانات.

- ممثل عن المراكز والأحياء داخل المحافظة كصوت الشباب.

ثانيا: المشاركة كفريق أو مبادرة، تتضمن مشاركتك كمؤسس أو قائد لفريق تطوعي او مجتمعي، سواء قائم بالفعل أو ترغب في تأسيسه، و يكون حضور التدريب لك أنت وفريق العمل الخاص بك (مُتدربين) بالجلسات التثقيفية أوفلاين أو أونلاين، و عند تقسيم المتدربين بالبرنامج إلى 3 أنواع داخل نموذج المحاكاة بالجلسات الحوارية، ويجري احتسابهم كفريق عمل صاحب مبادرة أو مشروع يمكن تنفيذه بنطاق المحافظة أو الجمهورية لعرض فكرته علي الجهات التنفيذية بالمحاكاة للخروج ضمن توصيات المنتدى.