جامعة طنطا تتصدر نظيراتها بمشروع محو الأمية للعام الثالث

نظمت جامعة طنطا، اليوم، احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية الكبار عن دور يوليو 2023 من العام المالي 2023/2024.

دعم قضية محو الأمية

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أهمية المشاركة الفعالة لطلاب جامعة طنطا في دعم المشروعات القومية، ومن بينها المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى أن إنجازات الجامعة في ملف محو الأمية تستهدف دعم قضية الوعي القومي وبناء الإنسان المصري.

ثمن رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الدور الذي يقوم به كل شركاء التنمية والخدمة المجتمعية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن التواصل الدائم بين جامعة طنطا وشركائها يعتبر حجر الأساس في النجاحات المتوالية والإنجازات المتلاحقة التي تحققها الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ناصف، سعادته البالغة بما تحققه جامعة طنطا للعام الثالث على التوالي فقد حققت خلال دورتي يوليو 2021 و2022 بالإضافة لدور يوليو من هذا العام أرقاما غير مسبوقة وضعتها في صدارة الجامعات المصرية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بإجمالي عدد يفوق 120 ألف مواطن، تم محو أميتهم بالشراكة مع جامعة طنطا، مما جعل الجامعة شريكا رئيسيا مع الهيئة في الارتقاء بنتائج المشروع.

المبادرات الرئاسية

وحرص الدكتور محمود سليم، خلال كلمته على توجيه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر والمتواصل لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل المبادرات الرئاسية والوطنية التي يشارك بها القطاع، مؤكدا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار شريك إستراتيجي وتنفيذي للجامعة من خلال وضع آليات وضوابط فعالة لتحفيز وتشجيع الطلاب على المشاركة بالمشروع وتوفير كل البيانات الأساسية عن المواطنين الراغبين في محو أميتهم لتسهيل وصول الطلاب، مشيرا إلى أن جامعة طنطا استطاعت خلال دور يوليو 2023 تحقيق 900% من المستهدف بإجمالي عدد 20220.