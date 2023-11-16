هزات أرضية خفيفة تضرب فرنسا وإيطاليا

تعرضت فرنسا وإيطاليا، ظهر اليوم، لهزتين أرضيتين بقوة 2.2 و0.8 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع أضرار.

وضربت هزة أرضية، ظهر اليوم، فرنسا بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بؤرة هزة فرنسا شرق شازيل سور ليون

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت، فرنسا على مسافة 27 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة ليون جنوب شرق باريس، وعلى مسافة 12 كيلومترا شمال شرق شازيل سور ليون وسط البلاد.

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها أقل من درجة واحدة على مقياس ريختر، شمال البلاد وعلى مسافة 72 كيلومترا شمال غرب مدينة فيتشنزا شمال إيطاليا، وعلى مسافة 9 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة ترينتو شمال إيطاليا.