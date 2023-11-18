هل يحق لصاحب طلب التصالح المرفوض أن يتقدم بآخر؟.. القانون الجديد يجيب

لايزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونه يحسم أمر تقنين ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مبنية بطريقة مخالفة، وخلال الأيام الماضية شهد القانون حالة من الحراك الكبير على طاولة مجلس النواب لوضع عدد من التعديلات، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما إذا كان يحق أن يتقدم صاحب طلب التصالح المرفوض بطلب آخر وفقا للقانون الجديد؟.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير الآتي، الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن»، إنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع المحامي قائلا «أن من رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم يمكنهم التقدم بطلبات تصالح جديدة، وفق لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد».