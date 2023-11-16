جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. سرقة جثامين الشهداء في مجمع الشفاء بغزة

كشف الدكتور محمد أبوسليمة، الطبيب بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل فظائعه ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، حيث واصل اقتحام أقسام المجمع الطبي، ومنها أقسام الأشعة والحروق والطوارئ والجراحة وغيرها.

وقال «أبو سليمة»، في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، إن «دبابات الاحتلال تحاصرنا من كافة المداخل، ولا يوجد ماء للشرب ولا طعام».

جيش الاحتلال يسرق جثامين الموتى من مستشفى الشفاء

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على عدد من جثامين الشهداء من ساحة المستشفى، لافتاً إلى أن جثث المتوفين من المرضى مازالت تنتشر في أقسام المستشفى إلى جانب المرضى الآخرين، ويرفض جيش الاحتلال إخراجهم لدفنهم.

وأشار «أبو سليمة» أن الاحتلال ضرب الخط الرئيسي للمياه في ساحة المستشفى، مما يهدد مرضى الغسيل الكلوي بالموت، لافتاً إلى أن جرافات الاحتلال تقوم بعمل حفر للدبابات، إضافة إلى أعمال التجريف، التي نفذتها في ساحة المستشفى.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 11660 شهيد

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 11660 شهيد، ونحو 32 ألف مصاب، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، حتى 15 نوفمبر، إلى 11470 شهيدا، منهم 4707 أطفال، و3155 امرأة، و686 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألف مصاب.