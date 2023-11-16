«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، طقسًا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا وفق بيان حالة الطقس، تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا

وتستمر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 17

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.