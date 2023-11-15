حالة الطقس في مطروح.. «المحافظة» تعلن الطوارئ لمواجهة نوة المكنسة

تشهد حالة الطقس في مطروح اليوم، انتشار الغيوم في سماء المحافظة، مع نشاط للرياح، وبرودة في الجو، وارتفاع نسبة الرطوبة، في ظل عدم استقرار الطقس، على مختلف الأنحاء خاصة المناطق المطلة علي الساحل الشمالي الغربي.

حالة الطقس في مطروح

كانت حالة الطقس في مطروح خلال الـ24 ساعة الماضية، غير مستقرة وسقطت خلالها أمطار رعدية في المناطق الواقعة من حدود الإسكندرية شرقاً وحتي السلوم غربا ومروراً بمدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكه ورأس الحكمة وسيدي حنيش وباغوش والجراولة ومرسي مطروح وزاوية أم الرخم، والنصر والشولحي والمتاني والزغيرات والنجيلة والزويدة وأبو مزهود والمقتلة، وسيدي براني وبقبق وأبوزريبة.

نوة المكنسة

وتتأثر حالة الطقس في مطروح بنوة المكنسة في اليوم الثاني لها والتي تتعرض خلالها مطروح لسقوط أمطار رعدية غزيرة متقطعة علي معظم المناطق الساحلية حسب هيئة الأرصاد الجوية، مع نشاط الرياح.

طوارئ في مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن رفع حالة الطوارئ على مستوي المحافظة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر ومتابعة غرفة عمليات المحافظة الرئيسيه مع غرف عمليات مجالس المدن شكاوي المواطنين والرد علي الاستفسارات، والدفع بسيارات ومعدات لشفط مياه الأمطار حالة سقوطها وتجميعها في أحدي المناطق علي الطرق الداخلية والسريعة الدولية ومنها طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي والتنسيق بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن والحماية المدنية لسرعة التعامل مع الطوارئ خلال فترة عدم التقلبات الجوية.