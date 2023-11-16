«إنقاذ إنسان».. محاضرة توعية بأعراض الجلطة الدماغية في «الإبداع الفني» بالبحيرة

في إطار توعية المواطنين بالموضوعات الصحية المهمة، ألقى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، محاضرة عن الإسعافات الأولية والجلطات الدماغية في مركز شباب البحيرة في ندوة بعنوان «إنقاذ إنسان» بمركز الإبداع الفني.

وتناولت المحاضرة الحالات الطارئة التي قد تواجه الأفراد في حياتهم اليومية، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح وسريع، كما أشادت المحاضرة بالتطورات الطبية التي شهدتها محافظة البحيرة في مجال علاج الجلطات الدماغية.

أعراض الجلطة الدماغية

وتناول الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، موضوع الإسعافات الأولية، حيث بيّن الإجراءات الخاصة والواجب اتباعها مع حالات الإغماء، والحروق، والنزيف، وعقر الكلاب والقطط، ولدغ الثعبان.

كما تناول أعراض الجلطة الدماغية، والإنجازات التي تمت في هذا المجال في محافظة البحيرة، والتعريف بوحدات إذابة الجلطات الدماغية الموجودة على مستوى المحافظة، والجوائز التي تم حصدها في الفترة الأخيرة، كما تناول أهمية التوجه للمستشفى في أقرب وقت من ظهور الأعراض.

الإبلاغ عن الأعراض يساهم في إنقاذ المرضى سريعًا

وأكد وكيل صحة البحيرة على ضرورة الاهتمام بأي أعراض مرضية تظهر على الشخص، حيث أن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكل الأعراض التي تظهر بأسرع وقت ممكن يساهم في علاج للمرض.