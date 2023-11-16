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«القاهرة الإخبارية»: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

كتب:

أحمد شوقي
05:35 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
قطاع غزة يتعرض لاعتداءات متواصلة منذ 41 يوماً

قطاع غزة يتعرض لاعتداءات متواصلة منذ 41 يوماً

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس، بإطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مناطق في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولم تتوافر أي معلومات إضافية على الفور. 

انقطاع كامل في خدمات الاتصالات بغزة

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، في مختلف أنحاء قطاع غزة.

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