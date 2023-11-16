اصطفاف معدات شركة مياه كفر الشيخ استعدادا لفصل الشتاء

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اصطفاف سيارات ومعدات الشركة، حيث شهد الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكاناتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ، تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، والعميد هشام داود، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ

أكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها في أثناء النوات.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتسليك وتطهير جميع غرف

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بتسليك وتطهير جميع غرف وخطوط الصرف الصحي بدائرة المحافظة، ومعاونة الشركة للوحدات المحلية للمراكز والمدن في تسليك صفايات الأمطار، بالمدن والقرى المخدومة بالصرف الصحي، ومراجعة صيانة شبكات الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وإزالة أي عوائق موجودة أمامها لاستيعاب وتصريف كميات المياه من أمطار موسم الشتاء، وعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الصحي.