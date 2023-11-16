تجهيز 672 مقرا للانتخابات الرئاسية في البحيرة لاستقبال 4 ملايين مواطن

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، للوقوف على التجهيز للانتخابات الرئاسية التي من المقرر انعقادها داخل الجمهورية أيام 10، و11،و 12 ديسمبر 2023 حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقرا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وأكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تجهيز المقار الانتخابية والوقوف على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بها، التي من شأنها التسهيل والتيسير على الناخبين والجهات المشاركة، مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين وممارستهم لحقوقهم السياسية، في أجواء ملائمة توفرها مؤسسات الدولة لضمان هذا الحق الدستوري.

تشجيع المميزين في البحيرة

وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم عدد من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز وادي النطرون وكفر الدوار وأبو المطامير وشركة مياه البحيرة، لمشاركتهم في مجابهة السيول بمحافظة مطروح أكتوبر 2023

كما قامت بتكريم عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعي المستمر لتحقيق أفضل المعدلات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين