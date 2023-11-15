ضبط 9.5 طن مخلل داخل مصانع دون ترخيص في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة على كل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركز دمنهور عن ضبط 5 أطنان مخلل داخل مصنع دون ترخيص و2 طن ملح طعام داخل مصنع ألبان دون ترخيص، و2 طن أعلاف مجهولة المصدر.

وبحملة مماثلة بمركز إيتاي البارود، تم ضبط 4.5 طن مخلل داخل مصنع دون ترخيص، وطن محسن زراعي مجهول المصدر، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 2500 عبوة مقرمشات، وحلوى، ومياه غازية منتهية الصلاحية و300 لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، كما تم تحرير 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات.