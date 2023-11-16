حملات مكثفة لضبط أسعار السلع ومواجهة البناء المخالف في البحيرة

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعا مع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، لمواجهة ظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التي تُعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

أهمية دور المتغيرات في الإزالات

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية في أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات والتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانوني، موجهة تحية شكر وتقدير لمديرية أمن البحيرة لدورها البارز والهام فى تحقيق المستهدف من حملات إزالة التعديات.

وأكدت نائب محافظ على ضرورة استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % وذلك بالمصالح الحكومية وتنفيذ كافة تعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

استعدادات البحيرة لاستقبال موسم الأمطار

وأكدت «بلبع»، أكدت الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن، مع وضع سيارات الكسح والشفط والنافوري موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة، وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار.

وشددت «بلبع»على رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من انتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.

وتم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالي بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف «التعديات/ التقنين» وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وعرض منظومة الشكاوى الحكومية وعرض مركز معلومات المحافظة عن موقف اللجان الانتخابية.

كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها: - ضبط أسعار السلع الأساسية وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق، منها ترشيد استهلاك الكهرباء والتزام كافة المؤسسات الحكومية بتخفيض الاستهلاك بنسبة 50 %.