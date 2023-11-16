«صحة الشرقية»: إجراء 6 عمليات لمرضى الكلى على نفقة الدولة

ذكرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أن الفريق الطبي بمستشفي الزقازيق العام، أجرى 6 عمليات جراحية لتركيب وصلة شريانية لمرضى الكلى، وذلك بقرارات علاج على نفقة الدولة، التي تمت جميعها بفضل الله بنجاح.

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وأشارت مديرية الصحة خلال بيان لها أن العمليات أجريت بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبإشراف الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعي بالمديرية، والدكتور أحمد عبد السلام مدير.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أيمن سالم، وللفريق الطبي الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه تم إجراء العمليات في إطار توجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجهات الدولة بضرورة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة