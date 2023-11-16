وزير الصحة الأسبق يشرح تفاصيل قرار الحكومة بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية

وافقت الحكومة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزارء اليوم المنعقد بالعاصمة الإدارية.

خلو المتبرع من أي أمراض

وقال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن القانون نص على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، لافتا إلى أن تحديد العمر لا بد منه نظرًا لضمان العملية والتأكد من خلو المتبرع من أي أمراض.

دلائل استرشادية متعلقة بالتبرع

وتابع «العدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الأهم الفترة الحالية هو إعداد دلائل استرشادية متعلقة بالتبرع وتحديد قوائم انتظار لزراعة الأعضاء المختلفة، وتحديد مراكز لزراعة الأعضاء تحت إشراف الدولة.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، على القائمين بعملية زراعة الأعضاء تحديد الفريق الطبي الجاهز لإتمام عملية زراعة الأعضاء المختلفة، ومتابعة المريض بعد العملية بشكل مستمر، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في عملية زراعة الأعضاء.

وعلق على قرار الحكومة ألا يزيد السن عن 50 عاما في العمليات الأخرى الخاصة بزراعة الأعضاء، والكلى 60 عاما، فأوضح وزير الصحة الأسبق أن تحديد السن يعود إلى الفنيين المختصين بالزراعة ومجلس الوزراء، والتواصل معهم لتحديد الشروط بما يضمن سلامة المريض.