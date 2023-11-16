كاتب صحفي: الجمهورية الجديدة تتجه نحو مزيد من الشفافية

قال الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين، إنَّ الجمهورية الجديدة اختلفت فيها الأمور بشكل كبير نحو مزيد من الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، فالصندوق الانتخابي هو الحاكم والفيصل وصوت المواطن ما سيحدد من سيكون رئيس مصر القادم.

«زين الدين»: مؤتمر المرشح الرئاسي عبد السند يمامة سينعقد غداً

وأضاف «زين الدين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ مؤتمر المرشح الرئاسي عبد السند يمامة سينعقد غداً، في المدينة الباسلة والتي لها تاريخ من النضال، بورسعيد، وجاري عمل التجهيزات اللازمة لاستقبال المرشح الرئاسي.

الاحتفال بعيد الجهاد الوطني في بورسعيد

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ عيد الجهاد الوطني في بورسعيد يوم 13 نوفمبر وسيتم الاحتفال به خلال لقاء المرشح الرئاسي مع أهالي بورسعيد، خلال المؤتمر الرئاسي الذي سيبدأ غداً في المدينة الباسلة.