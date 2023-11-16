تيسير مطر: سلسلة مؤتمرات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات        

قال النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن التحالف يواصل عقد سلسلة من المؤتمرات في المحافظات، وهناك عدد كبير من المؤتمرات تنظمها الأحزاب بمفردها، لافتا إلى أن هناك وقتا سيتحول فيه التحالف بأماناته بشبابه وقياداته إلى العملية الانتخابية لتوصيل الصوت المصري لصناديق الاقتراع.

الأمن القومي

وأوضح مطر في تصريح لـ«الوطن»، أن المواطنين ليسوا بحاجة لمن يدعوهم للحشد، فهم يعرفون جيدا ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص الأمن القومي والحفاظ على سلامة وصحة المواطن ومتمسكون به بأكبر شكل ممكن، ودورنا يظهر في توعية الناخبين بكيفية التصويت ومعرفة مقر اللجنة الانتخابية.

العملية الانتخابية

وأشار أمين تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن هناك من يشككون في أهمية العملية الانتخابية بحجة أن شعبية الرئيس تؤكد نجاحه وهو أمر طبيعي في كل عملية انتخابية أن يكون هناك بعض المشككين وهذا أمر لا يشغلنا، لكننا نهتم بالرد على من يقول للمواطن بأن الرئيس ناجح في الانتخابات ولا داعي للذهاب لمقر اللجنة والتصويت من أجله، ولابد أن يشارك كل مواطن بصوته كي لا يعطي الفرصة لأحد غيره بالنزول والتصويت بدلا منه واختيار مرشح آخر، فلابد أن يكون لكل ناخب صوت وفقا لإرادته.