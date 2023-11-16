جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ عملية دقيقة وبطيئة في مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مستشفيات شمال غزة باتت مناطق قتال، وإن هناك 372 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم ينفذون عملية دقيقة وبطيئة في مستشفى الشفاء.

انهيار القطاع الطبي في قطاع غزة

أوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وقد تم إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.