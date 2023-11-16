مدير مستشفى الشفاء بغزة: استشهاد 3 أطفال حديثي الولادة بسبب انقطاع الكهرباء

أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفي الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفاة 3 أطفال خدج من حديثي الولادة في المستشفي، بعد نفاد الوقود وانقطاع الاتصالات واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع الطبي وحصاره، وفق ما نقل تلفزيون «فلسطين» مساء اليوم الخميس.

ماذا حدث في مستشفي الشفاء الطبي في غزة؟

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أنه في فجر أمس الأربعاء 15 نوفمبر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث قامت بتفتيش جميع الأقسام، فضلاً عن التحقيق مع جميع المتواجدين بالمجمع الطبي بداية من النازحين إلي المرضى، وحتى الطواقم الطبية والعاملين واعتقلت عدداً منهم، لم يتم تحديد عددهم حتى اللحظة، بسبب انقطاع الاتصالات.

وأضافت أنه بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مثل المواد المخدرة والأوكسجين، والحصار، فقد استشهد 40 مريضاً، بالإضافة إلى استشهاد عدد من الأطفال الخدج الذين كانوا يتواجدون في الحضانات التي فُصلت عنها الكهرباء.

وبسبب الحصار، لا يوجد ماء صالح للشرب أو طعام سواء للمرضي، أو الكوادر الطبية أو العاملين، إضافة لما يعانون منه، حيث يقوم قناصة الاحتلال وطائرات بلا طيار تابعة للاحتلال، بقتل كل من يحاول الخروج من الباب للبحث عن مكان آمن، حتى أنهم يقتلون كل من يتحرك في ممرات مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

انهيار القطاع الطبي في قطاع غزة

أوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وقد تم إغلاق وإجلاء 18 مستشفي منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفي النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفي الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.

وأكد البيان أن الاتصالات انقطعت عن هذه المستشفيات التي نفدت فيها الأدوية والإمدادات، فضلاً عن انقطاع الكهرباء والمياه، حيث أصبحت لا تستقبل المرضى.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني عدم قدرته على الاستجابة لمئات النداءات لمساعدة وإجلاء الجرحى أو المحاصرين تحت الأنقاض من الغارات العنيفة، التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.