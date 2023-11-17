الفصائل الفلسطينية تدمر مبنى تحصن فيه جنود إسرائيليون وسقوطهم قتلى وجرحى

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن مقاتليها دمروا مبنى تحصنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي وأسقطوهم بين قتيل وجريح.

وقالت فصائل المقاومة في بيان لها إن عناصرها تمكنوا من توجيه ضربة قاضية للقوات الإسرائيلية المتحصنة داخل أحد المباني في بيت حانون بـ12 طلقة «ياسين TBG» مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وانهار جميع القوات ما بين قتيل أو جريح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ41 عدوانها على قطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية مواجهتها.