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فصائل المقاومة الفلسطينية: مقتل 13 أسيرا لدينا في القصف الإسرائيلي أمس

كتب:

محمد علي حسن
10:45 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلا عن فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، بـ«مقتل 13 من الأسرى لديهم في القصف الإسرائيلي أمس الخميس».

من جهته، كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة محمد أبومصبح، عن آخر مستجدات الموقف في غزة، مع استمرار قصف قوات الاحتلال لليوم السابع على التوالي، مؤكدا أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات ولا توجد مواصلات.

وقال «أبومصبح» في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال أطلقت إنذارا وعممته على جميع المؤسسات العاملة الدولية، في قطاع غزة، بضرورة توجهها إلى المحافظات الجنوبية، أي أن الاحتلال يود يقسم قطاع غزة إلى نصفين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

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