جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي في شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة

أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة، في إطار سلسة الزيارات المفاجئة التي يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة.

جولات مفاجئة بمصانع الإنتاج الحربي

وقال وزير الإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له منذ قليل، إن الزيارة المفاجئة جاءت لمتابعة عملية الإنتاج والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة (مصنع 18 الحربي) خلال الفترة الماضية، لتطوير الأداء وعلى رأسها التوجيهات الصادرة خلال الزيارة المخططة التي قام بها الوزير للشركة بشهر يوليو الماضي.

وحرص الوزير خلال الزيارة المفاجئة للشركة (مصنع 18 الحربي) على التواجد في الشركة باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية وكذا التأكد من مدى التزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية خاصةً أن العمل بالشركة له طبيعة خاصة تقتضي توخي الحذر والتركيز الشديد خلال التعامل مع المواد والمعدات والأدوات المتاحة، وتم التعرف على مستجدات المشروعات التي تنفذها «أبوزعبل للكيماويات المتخصصة» ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة

وتفقّد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج داخل شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة التي تضم مجمعين صناعيين بإجمالي 30 مصنعا، وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة.