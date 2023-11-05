وزير الإنتاج الحربي: نستغل فائض طاقتنا الإنتاجية لخدمة المجتمع المدني

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، هبة نايل المدير التنفيذي لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بكافة الحضور ، وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التعاون القائم مع الشركة الاسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، مضيفاً أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين الأولى قامت بها شركة «بابيريوس»، وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهي إنشاء خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز، داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي «مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات» على أن تقوم الشركة الاسترالية بشراء كامل الإنتاج من الإنتاج الحربي، وكذا تسويقه محلياً وتصديره للخارج.

استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة المتمثلة في إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني تساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الانفتاح والتعاون مع كل الشركات المحلية والعالمية، لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأكدت هبة نايل، المدير التنفيذي لشركة بابيريوس إيجيبت، حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى شركات الإنتاج الحربي، مشيدةً بالنشاط الملحوظ للوزارة في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

خط الإنتاج الجديد

وأشارت إلى أنّ الشركة ستقوم بتوريد وتركيب كافة المعدات الخاصة بخط الإنتاج الجديد داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «م 200 الحربي» قريباً جدا وذلك بعد الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بتجهيز المبنى.

ونوّه المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بحرص وزارة الإنتاج الحربي لدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتاً إلى أن التعاون مع «بابيريوس إيجيبت» يعد دليلاً على نهج الوزارة في هذا الصدد.